450 Metre Yükseklikteki Kanyon Üzerindeki Cam Teras Nefes Kesiyo

450 metre yükseklikteki kanyon üzerindeki cam teras nefes kesiyor

Yüzlere metre yükseklikten manzarayı izleme fırsatı veren cam terasa yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine yaz mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor. Yoğun ilgi gören cam teras, günlük 5 bin civarında ziyaretçiyi ağırlıyor.

"Şehitler diyarı" ve "evliyalar şehri" olarak bilinen Kastamonu, kültür turizminin yanı sıra, yapılan yatırımlar sayesinde doğa ve tabiat turizminden de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinden olan Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu'nda 450 metre yüksekliğe inşa edilen Azdavay Cam Teras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azdavay Belediyesinin hazırladığı proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek Çatak Kanyonu üzerine cam teras kuruldu.

Azdavay Cam Terası, 450 metre yükseklikten adeta ziyaretçilerine hem adrenalin hem de görsel şölen sunuyor. Vatandaşlardan ilgi gören Azdavay Cam Terası önünde kuyruk oluşuyor.

Kurban Bayramı tatili sürecinde Kastamonu'ya gelen vatandaşlar, şehrin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini gezerek hoşça vakit geçiriyor. Özellikle İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen tatilciler, Kurban Bayramı tatili süresince Azdavay ilçesini ziyaret ederek, Atlı Turizm Merkezi ve Azdavay Cam Terası'na yoğun ilgi gösterdi. Azdavay Atlı Turizm Merkezi'ni Kurban Bayramı tatili boyunca 6 binden fazla kişi ziyaret ederken, Azdavay Çatak Kanyonu Cam Terası'nda ise 13 bin kişiyi geçti.

"Herkesin bu güzellikleri görmesini istiyorum"

Kanyonu çok beğendiğini belirten Salih Yiğit Karaosmanoğlu, "İstanbul'dan Kastamonu'ya geldim. Burada tatil yapıyorum, cam terası merak ettim, bugünde görmeye geldim. Çok güzel gerçekten. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel, herkes bu güzellikler görsün istiyorum. Şimdi de bol bol fotoğraflar çekineceğiz. Herkesi buralara bekleriz" dedi.

Azdavay Cam Terası'nı görmek için gelen Murat İncekaş ise, "Memleketimiz Kastamonu'ya İstanbul'dan geldik. Gelmişken memleketimizin güzelliklerini gezmek istedik. Bu yüzden de memleketimizin turistik yeri olan cam terası ziyaret ettik. Kastamonu'da gezilecek çok güzel yerler var. Bizler de bu yerleri mümkün olduğunca gezmeye çalışıyoruz. Bugün cam terasta olmaktan gerçekten mutluyuz. Çok güzel manzarası bulunuyor" diye konuştu.

Herkesi Kastamonu'yu görmeye davet eden Mehmet Kazım Karaosmanoğlu da, "İstanbul'dan kalkıp Azdavay'da bulunan cam terası görmek için geldim. Yurdumuzun güzel insanlarının bu memleketimin doğa üstü güzelliklerini görmeleri için buralara gelmelerini tavsiye ediyorum. Buralar insanların taşı toprağı gibi özü ve sözü bir olan insanlar. Buradaki insanlar ile beraber yaşayabilmek için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelip yerleşmeyi düşünüyorum. Kastamonu tartışmasız en güzel memleket. Yurdumun bütün güzel insanlarını, herkesi Kastamonu'yu görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.