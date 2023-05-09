%45 zam kime yapıldı? Kamu işçisi maaşı ve zam haberleri SON DAKİKA

Kamu işçisine zam mı yapılacak sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vererek, zam oranını açıkladı. Bunun üzerine %45 zam kime yapıldı? sorusu yanıt buldu. Kamu işçisine zam mı yapılacak? Kamu işçisi maaşı ne kadar? En düşük kamu işçisi maaşı kaç TL?

%45 zam kime yapıldı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde düğüm bugün çözülüyor. Kamu işçisine zam mı yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak merak ediliyor. Kamu işçisi maaşı ne kadar? En düşük kamu işçisi maaşı kaç TL?

%45 ZAM KİME YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi ücreti, işçi kesiminin de talep ettiği şekilde 15 bin liraya yükseltildi.

"REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM"

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum." dedi.