Karne döneminin yaklaşmasıyla beraber öğrenciler not ortalamaları ve puanları ile ilgili detayları araştırarak takdir, teşekkür belgesi ile ilgili durumlarını araştırdı. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri de " 45 in altında notu olan teşekkür alabilir mi?" konusu oldu. Peki, 45 in altında notu olan teşekkür alabilir mi?

45 İN ALTINDA NOTU OLAN TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada sözü edilen 5 günlük devamsızlık süresi, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.