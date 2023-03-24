Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin yeni öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu. Ayrıca başvuruların nereden yapılacağı da kesinlik kazandı. Peki, 45 bin öğretmen başvuru tarihi ne zaman? 45 bin öğretmen ataması için başvurular ne zaman başlayacak?

45 bin öğretmen başvuru tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının ne zaman hangi tarihlerde alınacağı sorularını yanıtladı. Bunun yanı sıra konu hakkında merak edilmekte olan birçok soruya yanıt verdi. Peki, 45 bin öğretmen başvuru tarihi ne zaman? 45 bin öğretmen ataması için başvurular ne zaman başlayacak?

45 BİN ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvurular, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz, 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını açıklayan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.