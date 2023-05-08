45 bin öğretmen ataması sonuçları açıkladı mı ve öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak. 45 bin öğretmen ataması sonuçları açıkladı mı ve 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 45 bin öğretmen ataması sonuçları açıkladı mı? Öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı!

Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. 45 bin öğretmen ataması sonuçları açıkladı mı ve öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı gündeme geliyor. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Atamada en fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verildi. 45 bin öğretmen ataması sonuçları açıkladı mı? Öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak. Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı. Bakan Özer, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.

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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Atamada en fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verildi.