Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere bir müjde verdi. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kaç öğretmen ataması yapılacak, 45 bin öğretmen mi atanacak? 45 bin öğretmen ataması hangi branş ve kontenjanlar!

45 bin öğretmen ataması ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere bir müjde verdi. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen ataması hangi branş ve kontenjanlar haberimizde...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." dedi.

"ÖNCELİKLİ OLARAK AFET BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRECEĞİZ"

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."