Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere bir müjde verdi. Peki, 45 bin öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." dedi. 45 bin öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı?

45 BİN ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Kontenjanlar ise henüz açıklanmadı.