Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 45 bin öğretmen atamasına ilişkin tarihleri duyurdu. Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Peki, 45 bin atama Müzik Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 Müzik öğretmeni kaç kişi atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer 45 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart tarihinde alınmaya başlayacağını duyurdu. Ön başvurular 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. 45 bin atama Müzik Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 Müzik öğretmeni kaç kişi atanacak?

2023 Müzik ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJANI KAÇ?

2023 öğretmen ataması kontenjanları tablosu: