Üye Girişi
Haberi Paylaş

45 bin atama İngilizce Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

Gündem Haberleri

45 bin atama İngilizce Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 45 bin öğretmen atamasına ilişkin tarihleri duyurdu. Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Peki, 45 bin atama İngilizce Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer 45 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart tarihinde alınmaya başlayacağını duyurdu. Ön başvurular 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. 45 bin atama İngilizce Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

2023 İngilizce ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJANI KAÇ?

2023 öğretmen ataması kontenjanları tablosu:

45 bin atama İngilizce Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

45 bin atama İngilizce Öğretmenliği kontenjanı kaç? 2023 İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title