TOKİ'den vergisiz arsa satış başvurusu nasıl yapılır ve 44 ilde arsa satışı hangi illerde yapılacağı gündeme geliyor. 44 ilde arsa satışı listesi araştırılırken 44 ilde arsa satışı ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, 44 ilde arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ'den vergisiz arsa satışı başvurusu nasıl yapılır? 44 ilde arsa satışı listesi!

44 ilde arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ'den vergisiz arsa satışı başvurusu nasıl yapılır? 44 ilde arsa satışı listesi!

KDV'den muaf arsa satışı hangi illerde var ve 44 ilde arsa satışı ne zaman olacağı araştırılıyor. TOKİ'den vergisiz arsa satışı başvurusu nasıl yapılır ve 44 ilde arsa satışı listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 44 ilde arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak? TOKİ'den vergisiz arsa satışı başvurusu nasıl yapılır? 44 ilde arsa satışı listesi! Detaylar haberimizdedir…

44 İLDE ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Arsa satışları farklı metrekarelerdeki arsaların fiyatları 500 bin TL'den başlayacak. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak satışlara online katılım da sağlanabilecek.

İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin gibi birçok ilde farklı metrekarelerde arsalar satılacak. Arsalar İstanbul'da ortalama 1 milyon 500 bin liradan başlayacak. Anadolu şehirlerinde ise fiyatlar 500 bin liradan başlıyor.

TOKİ'DEN VERGİSİZ ARSA SATIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

21-22-23 Kasım tarihlerinde 44 ilde 622 muhtelif arsa müzayedesi yapılacak. 21 Kasım'da Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne ve Elazığ'da arsa satışı yapılacak.

22 Kasım'da Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa ve Mardin satışları tamamlanacak.

23 Kasım Perşembe günü başlayacak muhtelif arsa müzayedesinde Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'taki arsalar satılacak.

KDV'DEN MUAF ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?

Bakanlığın satışa çıkardığı 622 adet muhtelif arsa KDV'den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vade yapılabilecek. Satışa çıkan yerler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim de yapılabiliyor.

44 ilde satışa çıkan yerlerle ilgili detaylı bilgiye web sitesinden veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75'den ulaşılabilecek. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 261491) numaralı TL hesabına katılım teminatı ödemesi gerekiyor.

44 İLDE ARSA SATIŞI LİSTESİ

21 Kasım 2023

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bartın

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Bursa

Çanakkale,

Denizli

Düzce

Edirne

Elazığ

22 Kasım 2023

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

23 Kasım 2023