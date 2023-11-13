44 ilde arsa satışı hangi illerde? 44 ilde 622 arsa satışı fiyatları ne kadar? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan 622 muhtelif arsa KDV'den muaf olacak. Satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vade yapılabilecek. İşte, 21-22-23 Kasım arsa satışı hakkında merak edilen bilgiler!

44 ilde arsa satışı hangi illerde? 21-22-23 Kasım 44 ilde 622 arsa satışı fiyatları ne kadar?

44 ilde 622 arsa satışı fiyatları ne kadar? 44 ilde arsa satışı hangi illerde? Birçok ilde geçerli olan arsa satışları açık artırma yoluyla yapılacak. Farklı metrekarelerdeki arsaların fiyatları 500 bin TL'den başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak satışlara online katılım da sağlanabilecek.

44 İLDE ARSA SATIŞ FİYATLARI

İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin gibi birçok ilde farklı metrekarelerde arsalar satılacak. Arsalar İstanbul'da ortalama 1 milyon 500 bin liradan başlayacak. Anadolu şehirlerinde ise fiyatlar 500 bin liradan başlıyor.

44 İLDE ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

21-22-23 Kasım tarihlerinde 44 ilde 622 muhtelif arsa müzayedesi yapılacak. 21 Kasım'da Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne ve Elazığ'da arsa satışı yapılacak.

22 Kasım'da Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa ve Mardin satışları tamamlanacak.

23 Kasım Perşembe günü başlayacak muhtelif arsa müzayedesinde Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'taki arsalar satılacak.

44 İLDE ARSA SATIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KDV'DEN MUAF OLACAK

Bakanlığın satışa çıkardığı 622 adet muhtelif arsa KDV'den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vade yapılabilecek. Satışa çıkan yerler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim de yapılabiliyor.

44 ilde satışa çıkan yerlerle ilgili detaylı bilgiye web sitesinden veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75'den ulaşılabilecek. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 261491) numaralı TL hesabına katılım teminatı ödemesi gerekiyor.

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