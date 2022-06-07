4200 ek gösterge emekli maaşı ne kadar? 4200 ek gösterge maaş farkı! - Haberler

4200 ek gösterge emekli maaşı merak ediliyor. Erdoğan, "Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi. Ek gösterge 3600'den 4200'e yükseltildi. Peki, 4200 ek gösterge emekli maaşı ne kadar? 4200 ek gösterge maaş farkı haberimizde..

4200 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de düzenlemenin detaylarını TRT Haber'de değerlendirdi. Daha önce düzenlemenin sadece öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşireleri kapsayacağının bilindiğini söyleyen Zengin, düzenlemeden tüm memurların yararlanacağının altını çizdi. Zengin, "Hiyerarşik düzeni bozan bir sistem olmaması için müdürlüklerde de düzenlemeler yapıldı" dedi.

"EMEKLİ İKRAMİYELERİ YÜZDE 21-22 ARTACAK"

Zengin, 3600 ek göstergeye çıkmış kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyelerinin yüzde 21-22 oranında artacağı bilgisini verdi.

"YÜZDE 25'E YAKIN BİR ARTIŞ OLACAK"

Zengin, "Yani şöyle 3600 ek göstergede tazminat yansıtma oranları 3000'den 2200'den 3600 çıkınca yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkıyor, dolayısıyla 60 puanlık bir artış oluyor. Bu da emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli bir artışa neden oluyor. 2200'den 3600 çıkan göstergelerde ise emekli maaşında yüzde 25'e yakın bir artış olacak" diye konuştu.

"AKTİF ÇALIŞMADA ÇOK KISMİ BİR ARTIŞ OLACAK"

Artışın memur maaşından çok emekli maaş ve ikramiyelerini etkileyeceğini söyleyen Zengin, "Aktif olarak çalışan memurların maaşları net 120 lira artacak. Zaten bu düzenlemenin bir maaş artış düzenlemesi olmadığı başından beri konuşuluyor. Çalışanların emekli oldukları takdirde, çalışırken aldıkları ile emekli olduklarında alacakları rakamlar arasındaki makası azaltan bir etkisi olması için yapıldı. Sonuç olarak aktif çalışmada çok kısmi bir artış olacak" dedi.

ÖRNEKLERLE MAAŞ ARTIŞI

Zengin, ayrıca maaş artışını örneklerle açıkladı; "Emekli maaşlarında ek göstergesi 3000 olan bir kamu görevlisi şu anda 5 bin 627 lira maaş alıyor bu 3600 olduğu takdirde 6 bin 861 liraya çıkacak, 1234 liralık fark oradan devreye girecek. 2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi ise şu anda 5 bin 470 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak, oradaki fark da 1391 lira olarak yansıyacak. Emekli ikramiyesi de 44 bin 500 ile 50 bin 500 lira arasında değişecek.

İKRAMİYELERDE ARTIŞ NE OLACAK?

Zengin, "2200 ek göstergesi olan kamu görevlisi 197 bin ikramiye alırken, 3000 göstergede 3000 bin lira, 3600 göstergede ise 248 bin lira alacak. Dolayısıyla 3000 bin ek göstergeden 3600'e çıkınca 45 bin 500 liralık fark var. 2200'den 3600'e çıkarken ise 50 bin 150 liralık bir fark söz konusu" ifadesini kullandı.

Bu kapsama bütün kamu görevlilerin alınmasının önemli bir şey olduğunu söyleyen Zengin, "Bu düzenleme Cumhuriyet tarihinde çok görülebilecek bir düzenleme sayılmaz. Elbette farklı beklentiler olabilir" dedi.

Herkesin bu düzenlemenin hayata geçtikten sonra, önceki durumundan daha ilerde bir noktada olacağını ifade eden Zengin, "Hiç göstergesi olmayanın bile artık 600 göstergesi olmuş olacak. Yani o sistem içerisinde kendini görmüş olacak" dedi.

TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

Zengin yapılacak zam oranlarına ilişkin ise şöyle konuştu; "Memur ve memur emeklilerinin yılda iki zam dilimi var; ocak ve temmuz ayı. Zamlar toplu sözleşmeye göre alınıyor. Kamu görevlilerine yüzde 30,95 zam verilmişti. Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 7,5 zam aldılar. İkinci zam dilimleri de yüzde 7. Yüzde 7'nin de TÜFE aşan kısmı da enflasyon farkı olarak verilecek. Ama yaklaşık olarak 5 aylık enflasyon farkı ve zamla birlikte yüzde 35,14 zam alacaklar. Artı olarak üzerine haziran ayı enflasyonu eklenecek.

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