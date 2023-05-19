42 yıldır 8 metrekarelik dükkanda saat tamirciliği yapıyor Saatçi Efkan Tanır: "Aileler çocuklarını bir mesleğe yönlendirip çırak olarak yetişmesini sağlasınlar"NİĞDE Niğde'de 8 metrekarelik dükkanın da 42 yıldır saat tamiri ve satışı yapan 57 yaşındaki Efkan Tanır mesleğine aşık olduğunu...

42 yıldır 8 metrekarelik dükkanda saat tamirciliği yapıyor

Saatçi Efkan Tanır: "Aileler çocuklarını bir mesleğe yönlendirip çırak olarak yetişmesini sağlasınlar"

NİĞDE Niğde'de 8 metrekarelik dükkanın da 42 yıldır saat tamiri ve satışı yapan 57 yaşındaki Efkan Tanır mesleğine aşık olduğunu ifade ederek; "Aileleri okumayacak çocuklarını zorlamasınlar. Bir mesleğe yönlendirsinler çırak olarak versinler ve meslekler devam etsin" dedi.

Kuyumcular caddesinde her sabah büyük bir aşkla dükkanını açan Tanır, vatandaşların kaliteli saat almalarını önererek, devlet yetkililerinden de farklı sektörlerde saat satışı yapan iş yerlerine müsaade etmemelerini istedi. Babasından kalan mesleği devam ettiren Tanır, "42 yıldır saatçilik mesleği yapıyorum, çünkü bu meslek bana babamdan kaldı. Ben Niğde'de ki bütün saatçilerin ustası babam Arif ustaydı. Mesleğim dünyada güzide mesleklerden birisidir. Ben de mesleğime aşığım. 15 yaşında başladım. Teknolojik olan yeni çıkan saatlerin pil ve arızalarını yapıyorum. Mekanik olana tamirlerini yapmaya devam ediyorum. Güzel bir meslek. işportacılardan alınan saatler kalitesizdir. Ucuz buldukları için vatandaş rağbet gösteriyor ama bu saatler 1 ay içerisinde çöpe atıyorlar. Bunun dışında mekanik, otomatik güzel saatler var Türkiye'de tavsiye derim kaliteli saatler alsınlar. Gelecek nesle kaldığı zaman bu yıllarda üretilen saatler olarak anılacaktır" dedi.

Devlet yetkilileri denetlesin, müsaade etmesin

Farklı sektörlerin saat satmasından şikayetçi olan Tanır açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Bijuteri, kuyumcu, konfeksiyonlar gibi esnaflar saat satıyor. Yasal olarak zaten saatçilik üzerinden ustalık belgesi olmayan kişilerin satması kanunen yasaktır. Yetkililerin bu konuda çalışma yapması gerekiyor. Bizlere sahip çıkılmazsa saatçilik mesleği bitecek. Arkamızdan yeni nesil yetişmiyor. Aileler 'çocuklar okusun, polis olsun, asker olsun, doktor olsun diye' yönetiyorlar. Aileleri okumayacak çocuklarını zorlamasınlar. Bir mesleğe yönlendirsinler, çırak olarak versinler ve meslekler devam etsin" diye konuştu.