- 400 motorcu Atatürk evinde buluştu

Motorcular Atatürk Evine hayran kaldı

Büyük taarruzun Başladığı Kocatepe'ye 400 motorcu aynı anda çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Büyük Taarruzun 100. Yılı" etkinlikleri dahilinde Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen yaklaşık 400 motosiklet tutkunu 'Zafer Sürüşü' organizasyonuyla Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz emrinin verildiği Şuhut, yine farklı bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği yaklaşık 400 motosiklet tutkunu Şuhut'ta buluştu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 400 motosiklet tutkunu Atatürk Evi'ni ziyaret ederek Alan Kılavuzu Rehber Hasan Özpınar mihmandarlığında buradaki destansı duyguları dinlerken zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke konuyla ilgili açıklamalarında, "Büyük Taarruz'un 100. Yılı çerçevesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunları olarak Büyük Taarruz'un 100. Yılına hem katkıda bulunalım diye büyük bir coşkuyla Türkiye'nin dört bir tarafına yayalım diye Zafer Sürüşü adında tüm illerden özellikle Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve farklı illerden gelen Zafer Yürüyüşü adıyla Afyonkarahisar'a geldik. Dün Afyonkarahisar'da spor turizmi çerçevesinde ve Frig Vadisi'ni gezdik. Bugün esas ismini verdiğimiz 'Zafer Sürüşü'nün' Şuhut'ta yıllarca Büyük Taarruz'un yönetildiği binanın önündeyiz. Büyük Taarruz'un başlangıcının koordine edildiği binanın önündeyiz. Tüm motosiklet severler burada. Buradan da Atalarımızın yürüyerek çıktığı Zaferi'nin kazanıldığı topraklara bizde demir atlarla motosikletlerle inşallah Büyük Taarruz binasından yola çıkarak zafer yolundan Kocatepe'ye çıkacağız. Kocatepe dede Büyük Taarruz'un nasıl kazanıldığını tüm dünyaya anlatacağız. Bunun için burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah her sene özellikle 25 Ağustos Zafer Yürüyüşü sırasında da burada olmak istiyoruz. Şuhut bizim için çok önemli özellikle sayın bakanımız Veysel Eroğlu'nun çok büyük katkıları kendi memleketi Afyonkarahisar'a Tüm Türkiye'ye inanın başka bir şey söyleyeyim Türkiye'nin her yerine gidiyorum bir Veysel Eroğlu Caddesi görüyorum. Geçenlerde Tunceli'deydim Tunceli'de Veysel Eroğlu Caddesi gördüm. İnanılmaz mutlu oldum. Tabi onun şehrinde onun ilçesinde olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Şuhut'ta tarihimizin çok önemli noktalarından birisi" dedi.

Motosiklet Tutkunu olan Fatih Mehmet Yalçın izlenimlerini anlatarak, "Gerçekten tüyler ürpertici diyebiliriz. Ben Antalya'da yaşıyorum Antalya'dan geldim. Böyle bir etkinlik olduğuna çok sevindik. Çünkü savaşın olduğunu ne olduğunu sadece söylem olarak biliyoruz. Gerçekten yaşanan neymiş buraya geldiğimizde hissedebiliyoruz yani. Yaşananların ne olduğunu görmek bizleri daha da heyecanlandırıyor. İyi ki böyle etkinlikleri oldu çok teşekkür ederiz"

Yasin Eşingen isimli başka bir motosikletçi ise "Denizli'den geliyoruz. Yani bize tarihi yaşattılar burada yaşananları gördük. Gerçekten önemliydi bu kadar" dedi.