4 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi dizi, filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 4 Temmuz Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Dünya Güzellerim Tatilde

NOW: Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)

ATV: Alan

Kanal D: Aşk-ı Memnu

Star TV: Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

TRT 1: Sen Türkülerini Söyle

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

22:00 Dünya Güzellerim Tatilde

00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

02:30 Arıza

04:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Destan

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

02:15 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)

16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

00:45 İstanbullu Gelin

03:30 Yüksek Sosyete

04:45 Baba Ocağı

05:45 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI