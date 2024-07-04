4 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi dizi, filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
4 Temmuz Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 4 Temmuz yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 4 Temmuz Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
4 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Dünya Güzellerim Tatilde
NOW: Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
ATV: Alan
Kanal D: Aşk-ı Memnu
Star TV: Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
TRT 1: Sen Türkülerini Söyle
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
- 22:00 Dünya Güzellerim Tatilde
- 00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
- 02:30 Arıza
- 04:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Sen Anlat Karadeniz
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Alan
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:00 Destan
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Aşk-ı Memnu
- 21:45 Aşk-ı Memnu
- 23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
- 00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
- 02:15 Güneşin Kızları
- 04:30 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Şevkat Yerimdar
- 13:00 Kirli Sepeti
- 14:15 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)
- 16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
- 22:30 Hudutsuz Sevda
- 01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 03:45 Yasak Elma
- 05:00 Son Yaz
- 06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Ateşböceği
- 09:00 Ada Masalı
- 11:00 Dolunay
- 13:30 Yüksek Sosyete
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
- 22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
- 00:45 İstanbullu Gelin
- 03:30 Yüksek Sosyete
- 04:45 Baba Ocağı
- 05:45 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 09:45 MasterChef Türkiye
- 13:45 Gazete Magazin Yaz
- 15:45 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Çarkıfelek
- 02:30 Gazete Magazin Yaz
- 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 09:20 Kasaba Doktoru
- 12:30 Lingo Türkiye
- 14:00 Seksenler
- 15:10 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Sen Türkülerini Söyle
- 00:10 Hara (Yerli Sinema)
- 02:00 Gönüş Dağı
- 04:40 Yaşam Başka Yerde
- 05:10 Lingo Türkiye