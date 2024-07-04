Üye Girişi
Haberler

4 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL? Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Temmuz tarihinde güncel döviz kurları merak ediliyor. Dolar, Euro ve Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar kuru bugün ne kadar? İşte detaylar...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor. 4 Temmuz perşembe günü dolar kurunun n e kadar olduğu merak ediliyor. Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

1 DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin artması varlık fiyatlarına olumlu yansıdı.

4 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL? Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

EURO KAÇ TL?

Avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,2640 TL'den satılıyor.

4 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL? Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,5470'den satılıyor.

4 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL? Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sterlin Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title