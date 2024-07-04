4 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL? Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor. 4 Temmuz perşembe günü dolar kurunun n e kadar olduğu merak ediliyor. Dolar, euro, sterlin kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar?

1 DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin artması varlık fiyatlarına olumlu yansıdı.

EURO KAÇ TL?

Avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,2640 TL'den satılıyor.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,5470'den satılıyor.