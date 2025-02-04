4 ŞUBAT HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali var. İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu ve diğer iller için detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir hava durumu!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece arasında düşmesi ve birçok bölgede yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede soğuma yaşanacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 dereceye düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

BALIKESİR HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor.