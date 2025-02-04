Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

4 ŞUBAT HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir hava durumu!

4 ŞUBAT HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir hava durumu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş bekleniyor. 4 Şubat hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir'de soğuk hava etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı beklenen iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali var. İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu ve diğer iller için detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir hava durumu!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece arasında düşmesi ve birçok bölgede yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede soğuma yaşanacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 dereceye düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

4 ŞUBAT HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir hava durumu!Meteoroloji Genel Müdürlüğü

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

BALIKESİR HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
img

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor

Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.