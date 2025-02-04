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4 ŞUBAT GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde ne oldu? Gelin Evi bugün saat kaçta?

4 ŞUBAT GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde ne oldu? Gelin Evi bugün saat kaçta?
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Show TV'nin büyük ilgi gören yarışma programı Gelin Evi, 4 Şubat Salı günü izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Hafta boyunca gelinlerin ev dekorasyonu, misafir ağırlama becerileri ve çeyiz sunumlarının değerlendirildiği programda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Peki, Gelin Evi'nin son bölümünde neler oldu? Yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak? İşte, canlı izleme linki ve detaylar…

Gelin Evi, 4 Şubat Salı günü izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Gelinlerin misafir ağırlama, çeyiz sunumu ve ev dekorasyonu konularında yarıştığı programda, hafta boyunca büyük bir çekişme yaşanıyor. Yeni bölümü merak eden izleyiciler, "Gelin Evi saat kaçta başlıyor?", "Gelin Evi canlı izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, hafta sonunda en yüksek puanı alan yarışmacının büyük ödülü kazanacağı programın yeni bölümüne dair tüm detaylar…

GELİN EVİ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Sevilen yarışma programı hafta içi her gün saat 13.00'te SHOW TV ekranlarında yer alıyor.

4 ŞUBAT GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde ne oldu? Gelin Evi bugün saat kaçta?Gelin Evi 1445. bölüm

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelin Evi'nin geçtiğimiz gün yayınlanan 1445. bölümünde;23 yaşında, 7 aylık evli Eylem Çalışkan'ın evine konuk olundu. Rakipleri, Eylem Gelin'in el emeği çeyizinden ev dekorasyonuna, misafirlerini karşılamasından sunumuna kadar birçok farklı alanda değerlendirmelerini yaparken Eylem Gelin'in yeşilliklerle süslediği konsept sunum masası çok eleştirildi.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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