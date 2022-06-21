4. Sınıf Emniyet Müdürü maaşı merak ediliyor. Müge Anlı'nın evleneceğini açıkladığı Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev aldığı öğrenilince vatandaşlar 4. Sınıf Emniyet Müdürü maaşı ne kadar 2022? 4. Sınıf Emniyet Müdürü nedir? merak etti. İşte detaylar...

4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ MAAŞI

İl Emniyet Müdürlerinin ortalama maaşları net asgari ücretin %268.45 üzerindedir. İl Emniyet Müdürü maaşı ortalama 15.670 TL 'dir. Bu miktar; aile yardımı, prim ve diğer ödeneklerden bağımsızdır.

4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ NEDİR?

4. sınıf emniyet müdürü, 3. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri arasında yer alan polis rütbesidir.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLMA ŞARTLARI

Meslek içi değerlendirme sınavından 3.5 puan almış olmak.

Emniyet müdürü olmak isteyen bir kişi meslek hayatı boyunca ciddi bir soruşturma sürecinden geçmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Emniyet müdürlüğü sınavlarında hem sözlü hem de yazılı sınavlarda başarılı olmak

Spor mülakatını başarılı bir şekilde geçmek

Haberler.com - Gündem