4 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 4 Ocak Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Ocak Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Ocak Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANOSMANİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ DEREİÇİ MAHALLESİ
- 05.01.2023 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5776 SOKAK
- 05.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AŞAĞIÇOBANİSA MAHALESİNE BAĞLI SOKAKLAR ÜLKÜ -LALE-LEYLAK-SPİL SOKAKLAR CUMHURİYET CADDESİ
- 05.01.2023 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİ FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 05.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5600, 5551 SOKAK VE MİMARSİNAN BULVARI
- 05.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 5215 SOKAK
- 05.01.2023 09:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ASMACIK, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KORU KÖY, ÖRSELLİ, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SÜNGÜLLÜ, UZUNLAR, YUNTDAĞ KÖSELER, YUTDAĞYENİCE
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALESİ TAMAMI
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PEKMEZCİ KOCAGEDİK MAHALLESİ