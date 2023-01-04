4 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 4 Ocak Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Ocak Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 04.01.2023 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR ÖRNEKKÖY,POSTACILAR,SOĞUKKUYU,YAMANLAR MAHALLELERİ,76,1844/10,7374/2,7372, 7599/5,7610,7612,7613,7614,7616,7617,7622,7651/1,7651,7651/1,7651/6,7652,7653,7654,7658,7663,7664,7665,7666 SOKAKLAR,YELKEN PARK EVLERİ
- 04.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GRUPKENT,KABAKUM BANKACILAR,BURAKYAR,YÜKSELYAR,GÜLKENT,HALKEĞİTİMCİLER,BAHÇELİ ALTI SULAMA GRUPLARI İLE İZSU TERFİ MERKEZİ
- 04.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇUKURALAN MADEN VE CİVARLARI
- 04.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8979/2,8979,8980,8980/5,8980/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ ,8798,8802,8797 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8756 SOKAK VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8786/21,8786/32,8786,8786/25,8786/23,8786/29 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8718/1,8718,8717,8716,8715/1,8716/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7014,7029 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,1458-1460-1464-1468-1469-1470-1471-1472-17493 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. MERSIN ALANI TR-3
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAH. KISMEN
- 04.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI M114
- 04.01.2023 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERIDIR.
- 04.01.2023 09:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. TR-23 - TR-28 ÇIKIŞI 330 , 334 , 342 , 341 , 346 , 441 , 443 , 444 , 445 , 450 , 451 , 455 , 460 , 461 , 462 , 465 , 467 , 470 , 471 , 472 , 473 , 474 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 , 483 , 488 , NURETTTIN SOYER , SOKAKLARI , FEVZI ÇAKMAK CADDESI. DENIZ 86 - EKETOW -KÜTLÜCEK SITELERI VE CIVARI
- 04.01.2023 10:00 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ-4 . CADDE -161 SK.-155 SK. VE CİVARLARI
- 04.01.2023 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI M-115
- 04.01.2023 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, TORASAN MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 04.01.2023 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6794/4-6807/1,6799-6799/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT MAHALLESİ,ADEM YAVUZ,HIZIR REİS CADDESİ,2403-2464-2468-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2482-2483-2493-2494-2500-2503-2404-2506-2510-2541-2542-2543-2544-2547-2559-2564- SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,MAVİŞEHİR 2.ETAP (TRF - 1-2 ) BOSTANLI,KARŞIYAKA SPOR SALONU,CEHAR DUDAYEV BULVARI
- 04.01.2023 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. TR-3 TR-5 ÇIKIŞI , MORDOĞAN İSKELE MEVKII , MORDOĞAN MERKEZ TAMAMI
- 04.01.2023 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN TR-3 C KOLU , 127 , 130 , 131 , 132 , 133, 135 , 253 , 255 , SOKAKLARI VE CIVARI
- 04.01.2023 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,4515,4566/1,4513,4507/1,4495,4428,4499/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7448/14 İLE 7563/10 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.01.2023 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,76 SOKAK VE CİVARI
- 04.01.2023 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERIDIR.
- 05.01.2023 00:00 00:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR ÖRNEKKÖY,POSTACILAR,SOĞUKKUYU,YAMANLAR MAHALLESİ,76,1844/10,7374/2,7372,7599/5, 7610,7612,7613,7614,7616,7617,7622,7651/1,7651,7651/1,7651/6,7652,7653,7654,7658,7663,7664,7665,7666 SOKAKLAR,YELKEN PARK EVLERİ
- 05.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA,PINARBAŞI MAHALLELERİ,63,69,69/1,2,3 77,79,81,83,82,84,86 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI , KARABURUN MERKEZ VE KÖYLERI TAMAMI
- 05.01.2023 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK,TELEFRİK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,BARAJ ARITMA,TELEFERİK TESİSLERİ
- 05.01.2023 02:45 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,NARLI MAHALLELERİ,TÜRK TELEKOM