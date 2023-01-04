4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izle
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Süper Lig'de zirve yarışında çok önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Futbolseverler Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili olarak detaylar araştırılırken Gomis gol izle! 4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izle konularını da merak etti.
Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkın yayın bilgileri edinmeye çalıştı. Zirve yarışında önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı hakkında Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz izleme linki var mı merak edilirken Gomis gol izle! 4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izleme link araştırıldı.
4 OCAK GALATASARAY ANKARAGÜCÜ GOLLERİ İZLE
İzinli Toreira'nın dışında sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis
Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
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TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023