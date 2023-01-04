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4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izle

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4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izle

Süper Lig'de zirve yarışında çok önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Futbolseverler Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili olarak detaylar araştırılırken Gomis gol izle! 4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izle konularını da merak etti.

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Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkın yayın bilgileri edinmeye çalıştı. Zirve yarışında önemli müsabakalardan biri olan Galatasaray Ankaragücü maçı hakkında Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz izleme linki var mı merak edilirken Gomis gol izle! 4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izleme link araştırıldı.

4 OCAK GALATASARAY ANKARAGÜCÜ GOLLERİ İZLE

İzinli Toreira'nın dışında sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis

Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe

4 Ocak Galatasaray Ankaragücü golleri izlemek için Beisnsport kurumsal sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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