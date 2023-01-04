İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklama sonrası 4 Ocak 2023 Çarşamba Ekrem İmamoğlu İBB toplantısı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

İmamoğlu'nun danışmanı saat 10'u işaret etti: Resmi belgeler çok konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili sabah önemli bir açıklama yapacağını belirtti. 4 Ocak 2023 Çarşamba Ekrem İmamoğlu İBB toplantısı ne zaman, saat kaçta?

EKREM İMAMOĞLU İBB TOPLANTISI NE ZAMAN?

İmamoğlu'nun duyuracağı resmi belgelerin çok konuşulacağını belirten Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00'da İBB'ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak." ifadelerini kullandı.