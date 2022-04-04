4 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Nisan Pazartesi ATV, Kanal D, Star, TRT 1'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Nisan Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 10:00

Gelin Evi 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Show Ana Haber 18:45

Üç Kuruş 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20

Hakim 20:00

Hakim 22:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:00

Arka Sokaklar 16:45

Kanal D Ana Haber 19:00

Recep İvedik 20:00

Recep İvedik 22:15

FOX TV YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Yasak Elma 20:30

Evlilik Hakkında Her Şey 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

Pelin'in Mutfağı 16:00

Star Haber 18:30

Deliha 20:00

Deliha 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

Survivor All Star 2022 11:15

Survivor Panorama 13:00

Canım Annem 15:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00 TV8

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (4 NİSAN 2022 PAZARTESİ)

Ana Haber 17:00

İddiaların Aksine 17:25

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:30

Ramazan Sevinci 19:00

Alparslan: Büyük Selçuklu 20:00

Haberler.com - Gündem