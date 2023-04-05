TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi toplayan Survivor'da dün akşam eleme yaşandı. Seyirciler ise arama motorlarında 4 Nisan Survivor kim elendi? Survivor eleme adayı kim? 4 Nisan Survivor kim aday oldu?sorularını araştırdı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Sıkı sıkıya takip edilen yarışmada elenen isim ise merak konusu oldu. Survivor izleyicileri dün akşamki eleme adayını araştırıyor. Peki, 4 Nisan Survivor kim elendi? Survivor eleme adayı kim? 4 Nisan Survivor kim aday oldu? Detaylar haberimizde...

4 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

4 Nisan akşamı oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Henüz eleme yaşanmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı Murat Eken olurken ikinci aday Aziz oldu. Üçüncü eleme adayı ise Barış seçilmişken dördüncü eleme adayı Alper seçildi. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek.