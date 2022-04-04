4 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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4 Nisan Pazartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
NO: 14485650
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14532332
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14530333
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 04/04/2022 13:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14485602
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk/ KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 04/04/2022 16:00:00 - 04/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14150299
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 04/04/2022 00:00:00 - 04/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14150310
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 04/04/2022 03:00:00 - 04/04/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14365581
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14365787
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.