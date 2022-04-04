4 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

4 NİSAN'DA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 14485650

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532332

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14530333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 04/04/2022 13:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485602

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk/ KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 04/04/2022 16:00:00 - 04/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 14341754 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BAHÇIVAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HASAN ÖNEL, HAVUZ ÜSTÜ, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KOSPAK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MERMER, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, PEMBE, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YAĞMUR, YILMAZ, ÇİÇEKBAHÇESİ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14365780 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AVCI sk bölgelerinde 04/04/2022 12:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 14150299 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 04/04/2022 00:00:00 - 04/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14150310 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 04/04/2022 03:00:00 - 04/04/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14365581 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14365787 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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