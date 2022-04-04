4 Nisan 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Nisan Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

4 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Nisan Pazartesigünü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Nisan 2022 PazartesiResmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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