4 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar olur? 4 milyonluk konut kredisi geri ödemesi, aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur?

4 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 4 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 4 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 4 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 4 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 4 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç para yanıtı!

4 milyon TL konut kredisi geri ödemesi kaç TL? 4 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ve 4 milyon TL'lik konut kredisi aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 4 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 4 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 4 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 4 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 4 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL yanıtı ve 4 milyonluk kredi hesaplama haberimizde...

4 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ KAÇ TL?

Orta gelir grubuna yönelik yüzde 0,69 faiz oranıyla bugün başlatılan kredi kampanyasında geri ödeme planı ortaya çıktı. Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak. Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle: