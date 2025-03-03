4 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 4 Mart 2025 Salı günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 4 Mart Salı günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 4 Mart Salı günü İstanbul'da hava genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 10 dereceye ulaşması beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın daha belirgin hissedileceği belirtiliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

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