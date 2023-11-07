İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metro seferleri iptal edildi. Peki, 4. Levent metro kapalı mı, neden kapalı, seferler yapılacak mı? İşte detaylar…

4. LEVENT METRO KAPALI MI, neden kapalı, seferler yapılacak mı?

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Peki, 4. Levent metro kapalı mı, neden kapalı, seferler yapılacak mı? İşte detaylar…

4. LEVENT METRO KAPALI MI, NEDEN KAPALI, SEFERLER YAPILACAK MI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.