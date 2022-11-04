4 Kasım son deprem nerede, ne zaman oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, 4 Kasım son deprem nerede, ne zaman oldu? İZMİR DEPREM! 4 Kasım İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem yaralı var mı? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

4 Kasım son deprem nerede, ne zaman oldu? İzmir Buca depremi büyüklüğü kaç? soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. 4 Kasım son deprem nerede, ne zaman oldu? İZMİR DEPREM! 4 Kasım İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem yaralı var mı? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 KASIM SON DEPREM NEREDE, NE ZAMAN OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." dedi. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığını belirten İçişleri Bakan Soylu ise, 2 vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığını söyledi. İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Soylu, "Gece yarısı saat 03.29 civarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.4 kilometre derinliğinde oldu; hem İzmir hem de Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Atlamak suretiyle 3 yaralı vatandaşımız var. Birisinin durumu ağır, şu anda geldiği andan beri müdahalesi yapılıyor. Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Bunların 3'ü şu an tedavi altında, 1'i yoğun bakımda. Elbette özellikle gerek fay hattında gerekse de deprem konusunda Orhan hocamızın söyleyecekleri olacak ama şurda gördüğüm tabloyu ifade etmek isterim. Bu yapı stokuna sizler de şahitsiniz, bu yapı stokunun değişmesi lazım. Allah muhafaza bu yapı stoku ile İzmir'de depremle karşılaşırsak, anlaşılıyor ki daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. 4.9 deprem ölçüsü biraz önce değerlendirdik ama 6.9'lukbir deprem daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha İzmir hakkında oturup değerlendirme yapmalı. Tekrar geçmiş olsun, şu ana kadar bir can kaybı yok. Yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar ve birtakım hasarlı ihbarlar söz konusu, çevre ve şehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere başladılar." dedi.

İZMİR DEPREM YARALI VAR MI?

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi. Şu ana kadar can kaybı bilgisi paylaşılmazken, iki vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı.

BUCA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de peş peşe paylaşım yaptı. Soyer ilk paylaşımında, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Daha sonra bir paylaşım daha yapan Soyer, "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor." dedi.

BUCA NEREDE? BUCA NEREYE BAĞLI?

Buca, Türkiye'nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan İzmir ilinin yaklaşık 462.000 nüfuslu bir ilçesidir. İzmir'in merkez ilçelerinden olan Buca ilçesi, hepsi de İzmir ilçesi olan kuzeyinde Konak ve Bornova, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Torbalı, güneybatısında Menderes ve batısında da Karabağlar ve Gaziemir ilçeleriyle komşudur. Denizden yaklaşık 3 km içeride olan Buca'nın il merkezine uzaklığı ise 10 km'dir.