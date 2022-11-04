4 Kasım İzmir Deprem anı! (VİDEO) İzmir Buca Depremi görüntüleri! İzmir Buca depremi! İzmir depremi izle!

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise 4 Kasım İzmir Deprem anını merak ediyor. Deprem anında sokaklara kaça İzmirliler İzmir Buca Depremi görüntülerini araştırıyor. İşte 4 Kasım İzmir Deprem anı! (VİDEO) İzmir Buca Depremi görüntüleri! İzmir Buca depremi! İzmir deprem videosu!

4 Kasım İzmir Deprem anı merak ediliyor. İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise 4 Kasım İzmir Deprem anını araştırıyor. İşte 4 Kasım İzmir Deprem anı! (VİDEO) İzmir Buca Depremi görüntüleri! İzmir Buca depremi!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

İZMİR DEPREM YARALI VAR MI?

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi. Şu ana kadar can kaybı bilgisi paylaşılmazken, iki vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı.

BUCA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de peş peşe paylaşım yaptı. Soyer ilk paylaşımında, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Daha sonra bir paylaşım daha yapan Soyer, "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor." dedi.

BUCA NEREDE? BUCA NEREYE BAĞLI?

Buca, Türkiye'nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan İzmir ilinin yaklaşık 462.000 nüfuslu bir ilçesidir. İzmir'in merkez ilçelerinden olan Buca ilçesi, hepsi de İzmir ilçesi olan kuzeyinde Konak ve Bornova, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Torbalı, güneybatısında Menderes ve batısında da Karabağlar ve Gaziemir ilçeleriyle komşudur. Denizden yaklaşık 3 km içeride olan Buca'nın il merkezine uzaklığı ise 10 km'dir.

4 KASIM SON DEPREMLER KANDİLLİ!

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.