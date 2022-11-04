4 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! 4 Kasım 2022 elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 4 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

AVCILAR

NO: 34504577

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), SEREZLİ, TAVLA sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34510955

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34510950

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34506578

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 240. sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505496

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah YELPAZE sk bölgelerinde 04/11/2022 13:00:00 - 04/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34508577

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KÜLTÜR sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508578

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, KOMİK HASANEFENDİ, KÜLTÜR, YILDIZLI, İBRAHİM ERK sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508596

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMETÇİK sk bölgelerinde 04/11/2022 11:00:00 - 04/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34504722

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 04/11/2022 00:00:00 - 04/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498879

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, ZEYTİNOĞLU sk / ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, NİSBETİYE, SARIOBA, TANBURİ ALİ EFENDİ, TEPECİK YOLU, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 04/11/2022 00:00:00 - 04/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498878

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BİLGE, EBULULA MARDİN, GÜL, KARTOPU, MEYDAN, ORKİDE, SELÇUKLAR, YILDIRIM OĞUZ GÖKER, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALKARANFİL, ALTZEREN, BERRAK, EBULULA MARDİN, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, GÜVERCİN, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, NİSBETİYE, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 04/11/2022 00:00:00 - 04/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504725

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, NİSBETİYE, SARIOBA, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk bölgelerinde 04/11/2022 00:00:00 - 04/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34514258

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, SERHAT, ÇİZMECİ sk / SULTAN MURAT mah ÇİZMECİ sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34514233

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 607., 609., YENİYOL sk / YENİ MAHALLE mah YENİYOL sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34514259

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 04/11/2022 10:00:00 - 04/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.