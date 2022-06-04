4 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı ödül ne? 4 Haziran Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 2. dördüncü dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 4 Haziran yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Yokluk adası kalktı mı? Şampuan ödülünü kim kazandı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti? Survivor iletişimi kim kazandı?

4 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı sayısı az olduğundan dolayı oyunlar karışık oynanıyor. Oyunlar 2 tur üzerinden oynanacak. 1-1 eşitlik olursa en iyiler mücadelesine geçilecek. Dokunulmazlık oyunu başladı.

İlk turu Gönüllüler kazandı. Şimdi 2. tura geçildi.

3-1 Gönüllüler önde.

2. turda skor 4-1 oldu. Gönüllüler önde.

Ünlüler 5-4 öne geçti.

2. turda Gönüllüler 8-7 kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

BİRİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (0-2)

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR 4 HAZİRAN 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım İletişim oyununu da kazanmış olacak.

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