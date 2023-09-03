Okullar hafta içi 4 gün olacak ve haftada 3 gün tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmasının ardından 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Sorusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler iddiaların ne kadar doğru olduğunu araştırıyor. Peki, 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 4 gün okul 3 gün tatil kesinleşti mi, açıklandı mı?

4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan asılsız iddiaların sebebi nedeniyle sıklıkla sorgulatılmakta. Çoğu avrupa ülkesinde okullar eğitim sistemini değiştirdi. Avrupa ülkelerinde okulların 4 gün olup 3 gün tatil olması hakkındaki fikirler hayata geçirilmek üzere hazırlanıyorken merak edilenler arasında 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Sorusu bulunuyor. Peki, 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 4 gün okul 3 gün tatil kesinleşti mi, açıklandı mı?

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL ONAYLANDI MI?

4 gün okul 3 gün tatil kararı alındığına dair asılsız haberler ortaya atılsa da henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle 4 gün okul 3 gün tatil onaylanan bir karar değildir.

DERSLER 45 DAKİKA MI OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve öğretim yıl içerisinde seçmeli derslerde bazı değişikliklere gitti fakat ders saatlerinde henüz bir uzatma veya değişiklik gerçekleştirilmedi. Buna göre dersler 45 dakika olmadı. Bunun yerine ders sayılarında değişikliğe gidildi. Haftalık açıklanan ders çizelgesine göre din dersleri 16 saatte çıktı. Birinci sınıflarda 18 saatte kadar Arapça derslerinin verilmesinin önü açıldı.