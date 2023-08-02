Son günlerde 4 gün okul 3 gün tatil konusu gündemde yer alıyor. Avrupa ülkelerinde okulların 4 gün olup 3 gün tatil olması hakkındaki fikirler hayata geçirilmek üzere hazırlanıyorken merak edilenler arasında 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? 2023-2024'te okullar 3 gün tatil mi? soruları yer aldı.

4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? 2023-2024'te okullar 3 gün tatil mi? merak ediliyor. Avrupa ülkelerinde okul günlerinin sayısı değişmeye hazırlanıyor. Velilerin çoğu karşı çıkarken bir kısmı da bu uygulamayı destekliyor. Peki, 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? 2023-2024'te okullar 3 gün tatil mi?

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL OLACAK MI?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.