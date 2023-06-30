Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Vatandaşlar 4. günü de kurban kesilir mi kesilmez mi dinen uygun olur mu merak ediyor. Konu hakkında Diyanet'in fetvası bulunmaktadır. Peki, 4. gün kurban kesilir mi? Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilebilir mi? Hanefi ve Şafi mezhebine göre Diyanet fetvası nedir? İşte detaylar...

Bayramın 4. gününde kurban kesilebilir mi, dinen caiz mi, mekruh mu merak edilmektedir. Hanefiye göre bayramın 3. günü kurban kesilebilirken Şafilere göre ise 4. günü kesilebilmektedir. Şimdi sizlere ayrıntıları iletelim.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER? (DİYANET FETVASI)

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

BAYRAMIN 4. GÜNÜ KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesme işlemi Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Buna göre bayramın 4. günü Şafiilere göre kurban kesilebilirken Hanefilere göre ise 4. günü kurban kesilmez.