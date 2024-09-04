Üye Girişi
Haberler

4 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Eylül 2024 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonuçlarını ve kazanan numaraları merakla bekliyor. Sayısal Loto oyununda bir kolonun üst bölümünden 5, alt bölümünden 1 numara işaretlenir ve tek kolon ücreti 2 TL'dir. Ayrıca, sistem oyunu ve çoklu çekiliş seçenekleri de mevcuttur. Sayısal Loto haftada iki gün, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. 5+1 numara bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır.

4 Eylül 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 4 Eylül 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor. İşte, 20Aralık 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! Sayısal Loto çekilişi canlı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Çarşamba ve Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Cumartesi Ekonomi Güncel Yaşam Eylül

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

 Meclis'te sürpriz görüşme: Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

Meclis'te sürpriz görüşme: Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

 Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin öldü mü, yaşıyor mu? SON DURUM! Narin bulundu mu, halen kayıp mı? 4 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! UEFA listesi bu gece son mu? SON SAATLER! UEFA listesi ne zaman bitiyor, saat kaça kadar verilebilir? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne? Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor? Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar?
title