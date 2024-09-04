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4 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Eylül 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 4 Eylül 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

4 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Eylül 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman Demir
Osman Demir
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