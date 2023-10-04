MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 4 Ekim takım oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 4 Ekim takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

4 Ekim MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Uğur: Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu hafta kaptanlık oyunu sonunda Mavi Takım kaptanı Barbaros oldu.

Mavi Takım: Barbaros (K), Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda

Kırmızı Takım: Kerem (K), Hasan, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Azize, Batuhan,

DÜNMASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Ekim MasterChef takım oyununu Mavi Takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu Azize kazandı.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU

13. Hafta

1.eleme adayı: Hasan

2. eleme adayı: Azize

3.eleme adayı: Açıklanmadı.

4. eleme adayı : Açıklanmadı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç