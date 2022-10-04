4 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 04.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AZİZİYE MAHALLESİ,574-575-576-628-657-659-660-661-663-666-668-669-670-671-672-675-713-714-721-747-753-754-756-757 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ORUÇ REİS CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, HİLAL, DOĞAN, ÇİNGİL, SICAKDERE, SOĞUKSU, SUSAM SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAMLACIK MAH TAMAMI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUYUCAK MAH. ANSIZCA MAH. 40.SK. KUYUCAK YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İÇ YOLU, ANSIZCA KÖYÜ İZMIR ANKA MEVKII VE CIVARLARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI, ÜÇEYLÜL, EMMIOĞLU, KARAKOVA MAHALLELERI KISMEN
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR BEYLER MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAH 5013, 5104, SOKAK ÖRNEK YAPI SITESI VE CIVARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY,YAKAKÖY,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLELERİ, ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1404, 1403, 1401, 1409 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,Ş.MUSTAFA CADDESİ,731, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 741/2, 744, 761, 763, 764, 764/1, 764/2, 772, 772/1 , 773, 773/1, 776, 784, 785,703 ,735-724/1,1001-995 SOKAKLAR VE CİVARI,KIZILAY KÜLTÜR MERKEZİ
- 04.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2021 - 2020 - 2022 - 2023 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,7465 - 7466/5 - 7459/1 - 7465/2 - 7465/1 - 7465/3 - 7463 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6687,6686,6695 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6007/3 ,6006,6005/1,6010/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6036,1777/4,6044,6043,6038 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 04.10.2022 09:30 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOCAÖMERLİ, CALTI, BAĞLAN, BÜYÜKOBA, ARPADERE, KALEMKÖY, YAYLAKÖY, ELMADERE, ÇAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 04.10.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,558-572-598-600-606-606/2-607-610-635-679-681-681/1-681/3-682-683-683/1-684-685-686-687-688-689-690-691-740 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 10:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI CANTEK SİTESİ 1036 SOKAK VE CİVARLARI
- 04.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.AHMET SABRI AKTEPE CAD.5017-5020-5021-5022-5023 SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 04.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7290 - 7283 - 1844/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 11:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,KAZIM KARABEKİR,TÜRKELİ,YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDELERİ,14,15,17,19, 36,53,55, 58,59,60,61,67,68,70,73 69,70,72,73 SOKAKLAR, DYO LOJMANLARI, YIKIK MİNARE CAMİ YANI
- 04.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPARSLAN MAHALLESİ,1620/4-9-10-18-178-14-5-7-6-15-11-60 SOKAKLAR CİVARI
- 04.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYRAKLI MAHALLESİ,1641, 1634, 1640, 1636, 1632, 1639, 1631 SOKAKLAR CİVARI
- 04.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ,134/1, 2134, 2124, 2130, 2104, 2129, 2094, 2100, 2098, 2127, 2124/1 SOKAKLAR CİVARI
- 04.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEK MAHALLESİ,1637/16-14-13-21-19-17-11-23-22-21, 1615/5-12-22, 2183 SOKAKLAR CİVARI
- 04.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,1142 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,TURGUT REİS,ÖZDAR CADDELERİ,805,806,807,808,809,810, 811,812,814,815,816, 820 824,954, 982, 984, 985, 987 1006-1009,1011,1013,1016/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ,MANAVKUYU MAHALLELERİ,593,584,617 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ,FEHMİ YEĞİN CADDELERİ,862,865, 836,894,905, 906,907,909,911,905/1, 906,913,914,915 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ,DUMLUPINAR,İBRAHİM GALİP CADDELERİ,597,616, 597/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,591,592 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,592/1,592/11,592/12 592/10 - 592/9 - 592/6 -592/2 - 592/3 - 592/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,593,603-603/2,603/1,604 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592-592/1- 592/11-592/12-592/13-592/14-592/15-592/23-592/18-592/16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592/1-2-3-8 SOKAKLARI VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA ,GÖZTEPE,GÜZELYALI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,77,80,81,84,85,94,95,98,99,100, 103/1,116,142-141,133,132,133,134,135,140,141,142, 176,1857/15,AYŞE MAYDA SOKAKLAR,VALİ KONAĞI FAİKBEY DURAĞI
- 05.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,EMİNE AKGERMAN,1881,1884,1884,1885,1884/11,1884/12,1884/13, 8,8/17,8/20,8/16,8/1,8/9,KÖRFEZ,SANDAL SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 05.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/8,290,290/7,239/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ, 898,916,918,916/3,914/1,924 SOKAK VE CİVARLARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI, DEĞİRMENDERE CADDESİ, CENGİZ TOPEL CADDESİ, ALİ STAİR CADDESİ VE CİVARLARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILKÖY MAH. GÖKYAKA MAH. CUMALI MAH. DEREKÖY MAH. CUMALI YOLU KÜMEEVLERI. GÖKYAKA YOLU. YEŞILLIK YOLU KÜMEEVLERI. DEREKÖY YOLU. KEMALPAŞA DAĞ KIZILCA YOLU. 4004 SK. PHILSA CADDESI VE CIVARLARI