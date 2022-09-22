Dünya Göçebe Oyunları gündemimizde yer alan konulardan bir tanesi. Vatandaşların heyecanla beklediği 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ne zaman ve nerede olduğu merakla araştırılıyor. Peki, 4. Dünya Göçebe Oyunları ne zaman? 4. Dünya Göçebe Oyunları nerede yapılacak? 2022 Dünya Göçebe Oyunları!

37 sporun yer aldığı oyunlarda düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunlarında öne çıkan sporlar arasında kartal avcılığı, kemik atma ve kok-boru yer alıyor. Vatandaşların heyecan ve merakla araştırdığı 4. Dünya Göçebe Oyunları arama motorlarında sıklıkla adını gösteriyor. Peki, 4. Dünya Göçebe Oyunları ne zaman? 4. Dünya Göçebe Oyunları nerede yapılacak? 2022 Dünya Göçebe Oyunları!

4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI NE ZAMAN?

4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim tarihinde sona erecek olarak planlandı. 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın oynanacağı alanda tanıtım yapıldı.

4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI NEREDE YAPILACAK?

29 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları, milli kimliğimiz açısından, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet." dedi. Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde hazırlıkların sürdüğü alanda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyona 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağını söyledi.

Kasapoğlu, "Aynı zamanda 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına da sahip olan Bursa, Türk tarihinde çok önemli bir şehirdir. Osmanlı'nın yanı sıra tarihin ve medeniyetin de başkentlerinden biridir. Bursa, ülkemizin gurur kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesindedir." ifadelerini kullandı. Ardından Kasapoğlu, "Dünden bugüne uzanan geleneksel sporlar 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda icra edilecek. Bu anlamda oluşturulacak mekanlarla, spor alanlarıyla programın ince detaylarıyla çok güzel organizasyonlarıyla, unutulmaz bir ev sahipliğine sahip olacak. Halen icra edilen geleneksel sanatlar, sahne sanatları veya Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünde en güzel şekliyle ortaya konulacak. Ziyaretçilerimiz hem bu sanatları izlerken aynı zamanda da bu sanatları deneyimleme imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.