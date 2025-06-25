4-D Kamu İşçisi zam oranı belli oldu mu? 2025 Kamu işçisi ZAM oranı ne kadar olacak?

4-D Kamu İşçisi zam oranı belli oldu mu? 2025 Kamu işçisi ZAM oranı ne kadar olacak?
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4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu sorusu, kamu sektöründe çalışan yüz binlerce işçi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 2025 yılı için maaş artışlarının nasıl olacağı konusu, çalışanların yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle "4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu?" sorusu kamuoyu gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

2025 yılı için zam oranları henüz kesinleşmedi ancak ilk teklifler ve talepler kamuoyuyla paylaşıldı. Dolayısıyla "4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu?" sorusuna şu an için net bir yanıt verilemese de gelişmeler yakından takip ediliyor. 4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu 2025 yılı için sorulan sorular arasında, hem ekonomik beklentileri hem de sosyal dengeyi yakından ilgilendiriyor. Peki, 4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Talepler ve teklifler neler?

4-D KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS, 2025'in ilk 6 ayında %16, ikinci 6 ayında ise %8 zam teklifinde bulundu. 2026 yılı için ise %7 ve %5 zam önerildi.

Öte yandan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ gibi büyük konfederasyonlar, kamu işçileri için çok daha yüksek oranlarda zam talep ediyor. 4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu sorusunun yanıtı sendika taleplerine göre şekillenirse, 2025'in ilk 6 ayı için %50 zam ve ek olarak %10 refah payı gündeme gelebilir. Ayrıca taban günlük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.

4-D Kamu İşçisi zam oranı belli oldu mu? 2025 Kamu işçisi ZAM oranı ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin kısa sürede tamamlanmasını ve kamu işçilerini memnun edecek bir anlaşma sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Ancak 4-D kamu işçisi zam oranı belli oldu mu sorusunun yanıtı için anlaşmanın resmen duyurulması gerekiyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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