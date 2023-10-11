4 büyüklerin borsaya açık şirketlerinde toplam borç miktarı 29,93 milyar lira oldu. En fazla borcu bulunan kulüp 9,59 milyar lira ile Galatasaray olurken, onu 8,63 milyar lira ile Fenerbahçe, 7,05 milyar lira ile Beşiktaş ve 4,66 milyar lira ile Trabzonspor takip etti.

Toplam borç 30 milyar liraya dayandı! İşte en borçlu kulüp

Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı.

EN BORÇLU GALATASARAY

Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

EN AZ BORÇLU TRABZONSPOR

Galatasaray'ı ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) takip ederken, Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde ise 7,05 milyar lira görünüyor. Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.