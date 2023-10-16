İslam dininde her bir mezhep, kendi içinde belirli farklılıklar ve özellikler taşısa da, tümü İslam'ın temel prensiplerine dayanır. İslam dünyasında bilinen mezhepler dışında da çeşitli mezhepler bulunmaktadır, ancak bunlar genellikle daha az yaygındır. Peki, 4 Büyük mezhep nedir? İslamda kaç mezhep var? İşte detaylar...

İslam dininde, farklı inançları ve uygulamaları kapsayan bir dizi mezhep bulunur. İslam dünyasında farklı mezheplerin ve yorumların bulunması, İslam'ın çeşitliliğini yansıtır. Bu farklılık, İslam topluluklarının tarih boyunca farklı kültürel ve coğrafi bağlamlarda gelişmesiyle ilişkilidir. Peki, 4 Büyük mezhep nedir? İslamda kaç mezhep var? Detaylar haberimizde...

İSLAMDA DÖRT BÜYÜK MEZHEP NEDİR?

İslam dünyasında dört büyük mezhep bulunur. Bu mezhepler, İslam hukukunun yorumlanması ve uygulanmasında farklı yaklaşımlara sahiptir. Dört büyük mezhep şunlardır:

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebi, İslam'ın en büyük mezheplerinden biridir ve genellikle Türkiye, Orta Asya, Hint altı kıtası ve Balkanlar gibi bölgelerde yaygındır. Hanefi mezhebi, İmam Ebu Hanife'nin öğretilerine dayanır.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebi, Kuzey Afrika, Batı Afrika ve bazı Arap ülkelerinde özellikle yaygındır. İmam Malik'in öğretilerine dayanır.

Şafi Mezhebi: Şafi mezhebi, Arap Yarımadası, Mısır, Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'da yaygın olan bir mezheptir. İmam Şafii'nin öğretilerine dayanır.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebi, Suudi Arabistan, Kuveyt ve bazı diğer bölgelerde etkili olan bir mezheptir. İmam Ahmed bin Hanbel'in öğretilerine dayanır.

DİĞER MEZHEPLER VE YORUMLAR

İslam dünyasında dört büyük mezhebin ötesinde birçok başka mezhep ve yorumlar da bulunur. Bu mezhepler, özellikle öğretileri veya uygulamaları konusunda farklılık gösterirler. Örnekler şunlar olabilir:

Zeydiyye Mezhebi: Zeydiyye mezhebi, Şii İslam'ın bir dalıdır ve genellikle Yemen'de yaygındır.

İbadi Mezhebi: İ badi mezhebi, İslam'ın İbadiyye olarak bilinen küçük bir dalının izlediği mezheptir ve Umman ve bazı Kuzey Afrika ülkelerinde bulunur.

Alevilik ve Bektaşilik: Alevilik ve Bektaşilik, özellikle Türkiye, Suriye ve İran'da yaşayan topluluklar arasında yaygın olan heterodoks İslam inançlarıdır.

Sünni-Şii Ayrımı: İslam dünyasında Sünni ve Şii İslam olmak üzere iki büyük ana kol bulunur ve her iki grup da kendi alt mezheplerine sahiptir.