4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Ocak emekli zammı 2025 ne kadar olacak?

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri, vatandaşların merakla beklediği önemli ekonomik göstergelerden biri oluyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri ve gıda, konut, ulaşım gibi temel harcamalardaki fiyat artışları nedeniyle enflasyon verileri, toplumun geniş kesimleri için yakından takip ediliyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ocak emekli zammı 2025 ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için dört aylık kümülatif enflasyon farkı hesaplanmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla SGK ve Bağ-Kur emeklileri için %8,90'lık bir artış birikti. Bu oran, Temmuz'da %3,23, Ağustos'ta %2,47 ve Eylül'de %2,97 oranındaki aylık enflasyon oranlarının kümülatif toplamından oluşuyor.

OCAK AYI EMEKLİ ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, asgari ücret ve diğer sabit gelirlerdeki artış beklentisi nedeniyle de bu veriler büyük önem taşıyor. Aylık ve yıllık enflasyon oranlarının yanı sıra, özellikle dört aylık kümülatif enflasyon farkı, Ocak ayında yapılacak maaş zamları üzerinde doğrudan etkili olacak. Bu nedenle, TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıklaması, Ocak 2025'te emeklilere yapılacak zam oranının belirlenmesinde önemli bir adım olacak. Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler tamamlandığında, kesin zam oranı daha net bir şekilde görülecek.