Son 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur enflasyon farkı kaç? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç? Son dört aylık enflasyon!

Gündemde 4 aylık enflasyon farkının kaç olduğu konusu yer alıyor. Arama motorlarında Ekim ayı Enflasyon oranı kaç? sorusu aratılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zam alan memurların merak ettikleri arasında Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? sorusu yer alıyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur enflasyon farkı kaç? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç? İşte merak edilenler...

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4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusunu merak etti. Peki, 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur enflasyon farkı kaç? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde 2,37,

Ağustos ayı enflasyon farkı yüzde 1,46,

Eylül ayı enflasyon farkı ise yüzde 3,08 olarak belirlenmesiyle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 6,91 oldu.

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

OCAK 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 oranında artmıştır. Ocak ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 48,69 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 10,90 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,76 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 18,91 oranında artan Konut grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,67 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 11,15 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,87 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 14,23 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 10,51 puanla Ulaştırma ve 7,43 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Ocak ayında yüzde 6,94 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 6,15 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 7,89 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 39,45 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 48,49, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 29,56 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,12 puan artışla yüzde 18,28'den yüzde 20,40'a yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Ocak ayında yüzde 10,45 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 93,53 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Ocak ayında yüzde 10,16 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 90,29 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Ocak ayında yüzde 9,84 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 106,40 oranında artış kaydedilmiştir.

ŞUBAT 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Şubat ayında TÜFE yüzde 4,81 oranında artmıştır. Şubat ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 54,44 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 8,41 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,13 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 4,56 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,77 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 7,00 oranında artan Ev Eşyası grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,63 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 16,57 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 11,47 puanla Ulaştırma ve 7,60 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Şubat ayında yüzde 3,75 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 3,85 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 3,63 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 44,05 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 54,38, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 32,89 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,43 puan artışla yüzde 20,40'tan yüzde 22,83'e yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Şubat ayında yüzde 7,22 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 105,01 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Şubat ayında yüzde 5,60 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 97,86 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Şubat ayında yüzde 5,33 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 115,13 oranında artış kaydedilmiştir.

MART 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Mart ayında TÜFE yüzde 5,46 oranında artmıştır. Mart ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 61,14 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 13,29 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Mart ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,23 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 4,73 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Mart ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,24 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 6,04 oranında artan Lokanta ve Oteller grubu fiyatları Mart ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,42 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 17,99 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 14,76 puanla Ulaştırma ve 7,83 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Mart ayında yüzde 4,39 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 4,56 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 4,19 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 48,39 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 59,19, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 36,72 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,73 puan artışla yüzde 22,83'ten yüzde 25,56'ya yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Mart ayında yüzde 9,19 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 114,97 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Mart ayında yüzde 8,92 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 106,55 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Mart ayında yüzde 8,86 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 122,92 oranında artış kaydedilmiştir.

NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Nisan ayında TÜFE yüzde 7,25 oranında artmıştır. Nisan ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 69,97 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 13,38 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Nisan ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 3,47 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 7,43 oranında artan Konut grubu fiyatları Nisan ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,05 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 5,12 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Nisan ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,92 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 22,64 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 15,72 puanla Ulaştırma ve 9,22 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Nisan ayında yüzde 4,54 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 4,37 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 4,74 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 52,37 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 61,58, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 42,18 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,99 puan artışla yüzde 25,56'dan yüzde 28,55'e yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Nisan ayında yüzde 7,67 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 121,82 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Nisan ayında yüzde 7,35 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 112,08 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Nisan ayında yüzde 6,50 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 122,65 oranında artış kaydedilmiştir.

MAYIS 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

HAZİRAN 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti

AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON SEPETİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,51 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 96,74, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 157,69 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

ENFLASYON ARTMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi, insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin daha az azalması ve neticesinde istikrar ve refah demektir.

ENFLASYON ORANLARI NELERİ ETKİLER?

Enflasyon oranları, merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımları doğrudan etkileyebileceğinden, kurlar üzerinde de oldukça etkilidir. Çünkü enflasyon oranı, merkez bankalarının faiz oranları üzerinde yapacağı değişiklikler için öncü göstergelerdir. Örneğin, enflasyon oranlarının, merkez bankalarının hedeflerinden yukarı yönde sapması durumunda faizlerde artış beklentisi ön plana çıkarken, enflasyon oranının merkez bankalarının hedeflerinin altında kalması durumunda ise faizlerde düşüş beklentisi ön plana çıkmaktadır.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon hesaplamaları için resmi istatistik kurumları tarafından belirlenen ve temsili bazı malları içeren bir sepet oluşturulur. Türkiye'de TÜİK tarafından belirlenen sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlenir. Resmi istatistik kurumları, fiyat değişimi saptamaları için her ay, muayenehaneler, benzin istasyonları, hizmet sağlayıcılar gibi birçok yeri inceler. Oluşturulan bu endeks kullanılarak "Enflasyon nasıl hesaplanır?" sorusunun birden fazla cevabı olmasına rağmen, genel olarak iki farklı şekilde hesaplanır.

Enflasyon hesaplama

* Bir önceki yılın aynı ayına göre;

[(Xt/Xt-12) X 100] -100

* Bir önceki aya göre;

[(Xt/Xt-1) X 100] -100

X= Endeks Değeri

t = Cari Ay

t-12 = Bir önceki yılın aynı ayı

t-1 = Bir önceki ay

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE-CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (yakıt, gıda, giyim, binek araç gibi) hesaplamasında kullanılır. Tüketici bakış açısından değişimi gösteren bir endekstir.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE-PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endekste zamanla gerçekleşen değişimleri gösterir. Bu endeks üretici bakış açısına göre yorumlanmaktadır.

Detaylandırılan her iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin elendiği ve Çekirdek olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır