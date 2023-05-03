2023 4 aylık enflasyon farkıe ne kadar oldu? Son dakika haberler... Nisan 2023 enflasyon oranlarını TÜİK açıkladı!

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı! Enflasyon farkı ne kadar? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Oranlarla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, sorusunun yanıtı hakkında detaylar araştırılmaya devam ederken, enflasyon farkı ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

2023 NİSAN ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu.

113 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,48 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. buna göre Enflasyon aylık 2.39 olurken yıllık 43.68 olarak açıklandı. Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65, şubat ayında yüzde 3,15, mart ayında yüzde 2,29, nisan ayında da yüzde 2,39 oldu. Memurlar için ise yüzde 6,68 enflasyon farkı oluştu.

3 AYLIK ENFLASYON ORANLARI NEYDİ?

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak. Buna göre, memurlaryüzde 4,52 oranında zam almayı hak etmişti.

6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.