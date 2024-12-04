4 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

Her yıl 4 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 4 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. Dünya'da 4 Aralık tarihinde neler oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1154 - Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus ismiyle Papa oldu ve bu göreve gelen ilk İngiliz olarak tarihe geçti.

1791 - The Observer'ın (Dünyanın ilk pazar günü gazetesi) ilk sayısı yayımlandı.

1829 - Şiddetli yerel muhalefet karşısında, İngiliz Genel Valisi Lord William Bentinck, Bengal'de suttee'ye yataklık eden herkesin cinayetten suçlu olduğunu ilan eden bir yönetmelik yayınladı.

1859 - Mekteb-i Mülkiye kuruldu.

1861 - Amerika Konfedere Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinden 109 Seçmen oybirliğiyle Jefferson Davis'i Başkan ve Alexander H. Stephens'ı Başkan Yardımcısı olarak seçtiler.

1865 - Kuzey Carolina, ABD Anayasasının 13. Değişikliğini onayladı, ardından kısa süre sonra ardından Georgia geldi ve ABD'deki köleler iki hafta içinde yasal anlamda özgürdü.

1872 - Atlantik'te sürüklenen mürettebatsız Amerikalı Brigantine Mary Celeste, Kanadalı Dei Gratia tarafından keşfedildi. Gemi dokuz gündür terk edilmiş durumda idi ama sadece hafifçe hasar görmüştü. Ustası Benjamin Briggs ve gemide olduğu bilinen diğer dokuz kişi, hiçbir zaman bundan sorumlu tutulmadı.

1875 - Ünlü New York politikacısı Patron Tweed hapishaneden kaçtı; daha sonra İspanya'da iken geri alınmıştı.

1881 - Los Angeles Times'ın ilk sayısı yayımlandı.

1893 - Birinci Matabele Savaşı: İngiliz Güney Afrika Şti.'nden 34 askerinden oluşan bir devriye, Matabeleland'deki Shangani Nehri üzerinde 3.000'den fazla Matabele savaşçısı tarafından pusuya düşürüldü ve ortadan kaldırıldı.

1897 - Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.

1906 - İlk siyah üniversiteler arası, Yunanca belgeli dernek olan Alpha Phi Alpha New York, Ithaca'daki Cornell Üniversitesi'nde kuruldu.

1909 - Kanada futbolunda Birinci Gri Kupa maçı oynandı. Toronto Üniversitesi'nden Varsity Blues, Toronto Parkdale Canoe Club'ı 26-6 skor ile yendi.

1909 - Dünyanın yaşayan en eski profesyonel hokey kulübü olan Montreal Canadiens Buz Hokeyi Kulübü, ülkenin ulusal hokey birliğinin patentli üyesi olarak kuruldu.

1917 - Bağımsızlık Bildirgesi'nin taslağını hazırladıktan sonra, P. E. Svinhufvud başkanlığındaki Finlandiya Senatosu, Finlandiya Parlamentosu'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin hükûmet biçimine ilişkin bir teklif sundu ve Parlamento'ya Finlandiya'nın bağımsızlığını ilan eden bir bildiri yayınladı.

1918 - ABD Başkanı Woodrow Wilson, I. Dünya Savaşı barış görüşmeleri için Versay'a geldi. Başkanlığı sırasında Avrupa'ya gelen ilk ABD Başkanı oldu.

1920 - Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı.

1929 - Türk parasının değerini yükseltmek için alınacak önlemlerle her yerde yerli malı kullanılmasını hedefleyen bir kararname yayımlandı.

1939 - HMS Nelson, İskoçya kıyılarında (U-31 tarafından döşenen) bir mayına çarptı ve daha sonra Ağustos 1940'a kadar onarım için elden geçti.

1943 - İnönü, Churchill ve Roosevelt arasında Kahire Konferansı yapıldı.

1943 - 2. Dünya Savaşı: ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, ABD'de savaş zamanındaki aşırı istihdamı nedeniyle, İş İlerleme İdaresi'ni kapattı.

1945 - Tan Olayı gerçekleşti. İstanbul'da komünizm karşıtı gösteride, ABC ve Berrak kitabevleri, Tan gazetesi, Görüşler dergisiyle Yeni Dünya ve La Turquie Kemaliste gazeteleri tahrip edildi ve yağmalandı. Olaydan sonra Tan gazetesi yayın hayatına son verdi.

1945 - ABD Senatosu, 65'e karşı 7 oyla BM'e katılma kararı aldı. (BM, 24 Ekim 1945'te kuruldu).

1955 - Türkiye'de ilk elektrikli tren, İstanbul'da Sirkeci Garı - Halkalı Tren İstasyonu arasında çalışmaya başladı.

1956 - Million Dollar Quartet (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ve Johnny Cash) Sun Studio'da, ilk ve son kez bir araya geldi.

1961 - Birleşik Krallık'ta doğum kontrol hapları serbest olarak satışa çıkarıldı.

1964 - Serbest Konuşma Hareketi: Polis, Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)'de 800'den fazla öğrenciyi, UC Regents'ın UC mülkü üzerindeki protestoları yasaklama kararını protesto etmek için yönetim binasında oturma eylemi yaptıktan sonra tutukladı.

1965 - Frank Borman ve Jim Lovell'dan oluşan ekip üyeleri ile Gemini 7 fırlatıldı. Söz konusu uzay gemisi, Gemini 6A mürettebatı tarafından gerçekleştirilen ilk insanlı uzay randevusu için pasif hedefti.

1967 - Vietnam Savaşı: ABD ve Güney Vietnam kuvvetleri, Mekong Deltası'nda Viet Kong birlikleriyle çatışıyor.

1979 - Adana'da Yapı Meslek Lisesinin bazı öğrencileri, okulun pencerelerinden devriye gezen askerlere silahlarla ateş açtı, dinamit attı.

1980 - Ünlü Rock grubu Led Zeppelin dağıldıklarını açıkladı.

1981 - ABD Başkanı Ronald Reagan, CIA'nın ülkedeki casusluk faaliyetlerine izin vererek örgütün yetkilerini genişletti.

1981 - Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak; "Askerler kışlaya dönmenin hasreti içinde" dedi.

2000 - Yatağan Termik Santrali'nde üretim durduruldu. Santral filtresiz çalıştırıldığı için Yatağan halkını zehirliyordu.

2002 - BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın "gıda karşılığı petrol" programını altı ay uzatma kararı aldı.