4 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir...

4 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

TÜRKİYE- İTALYA VOLEYBOL MAÇI 10:00

SENA CAN ATICILIK 10:00

METE GAZOZ OKÇULUK 10:30

ULAŞ BERKİM TÜMER OKÇULUK 11:22

ESRA YILDIZ KAHRAMAN BOKS 12:16

HATİCE AKBAŞ BOKS 17:34

YİĞİT YALÇIN ÇITAK YELKEN 13:05

ALİ CAN KAYNAR YELKEN 13:05

DERİN ATAKAN YELKEN 13:33

ECEM GÜZEL YELKEN 15:35

DENİZ ÇINAR- LARA NALBANTOĞLU YELKEN 18:05

ADEM ASİL ARTİSTİK JİMNASTİK 16:00

KUZEY TUNÇELLİ YÜZME 19:37

BUSE SAVAŞKAN ATLETİZM 20:55